Mide botoksu ameliyatından sonra bir hasta daha yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Mide botoksu ameliyatından sonra bir hasta daha yaşamını yitirdi

19.05.2023 00:46

Tuzla'da mide botoksu ameliyatı olduktan sonra bir kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 2 doktor adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Mide botoksu yaptırdıktan sonra fenalaşan hastalardan biri olan Hurise Gezmiş'in de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tuzla'da özel bir hastanede mide botoksu ameliyatı olan bazı hastalarda çeşitli rahatsızlıklar belirmesi üzerine inceleme başlatılmıştı. Hastaların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve firma sahibi C.T. gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

DOKTORLAR ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

25 Şubat tarihinde mide botoksu yaptıran 46 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova'nın 23 Mart'taki ölümünün ardından doktorlar C.C.E. ve Ş.Ş. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 2 doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 KADIN DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Tuzla'da aynı hastanede mide botoksu yaptıran ve ardından fenalaşan hastalardan Hurise Gezmiş, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir tedavi görüyordu. Gezmiş'in 16 Mayıs Salı günü hayatını kaybettiği öğrenildi. Gezmiş, 17 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen cenazenin ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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Tuzla, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mide botoksu ameliyatından sonra bir hasta daha yaşamını yitirdi - Son Dakika


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