Midi Masa Tenisi Masaları ve kitapları sporculara dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından sporcuların pandemi sürecinde evlerinde daha iyi çalışabilmeleri için gönderilen Midi Masa Tenisi Masaları ve Kitaplar Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü tarafından sporculara dağıtıldı.

Tüm Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında, sporcular bakanlığın başlatmış olduğu 'EvdeKal Hareketsiz Kalma' projesi kapsamında çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Olimpik Sporcu Özge Yılmaz başta olmak üzere Masa tenisi sporcularına pandemi sürecinde çalışmalarını daha iyi yapabilmeleri için Midi Masa Tenisi Masası ve kitap gönderdi.

İl Müdürlüğü tarafından dağıtılan Midi Masa Tenisi Masalarını ve Kitapları alan sporcular Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediyelerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ