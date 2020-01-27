Midibüs ile çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Midibüs ile çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen cip ile çarpıştı.

Midibüs ile çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen cip ile çarpıştı. Kazada, cip sürücüsü, eşi ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Nusratlı rampalarında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'e giden ve içinde 3 yolcu bulunan 10 ACM 468 plakalı yolcu midibüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Ahmet Aksoy'un (45) kontrolünden çıktı. Karşı yöne geçen minibüs, Cem Özen idaresindeki 34 BAT 264 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada cip sürücüsü Cem Özen (49), eşi Nadejda Özen ve oğlu Hakan Özen yaralandıKazayı gören diğer sürücüler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehliklerinin bulunmadığı öğrenilirken, midibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
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