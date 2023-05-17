Midibüsün ezdiği motosiklette bulunan 2 genç, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Midibüsün ezdiği motosiklette bulunan 2 genç, yaşamını yitirdi

17.05.2023 13:40

Konya'da midibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Mert Yusuf Baştuğ ile arkasında oturmakta olan arkadaşı öğrenci Hüseyin Talha Akçay hayatını kaybetti. Kazayı haber alıp gelen Baştuğ'un babası Hasan Hüseyin Baştuğ ise oğlunun cansız bedeninin yanına oturup öylece bekledi.

Saat 08.30 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Halkapınar yolu üzerinde Sabri Ezel yönetimindeki midibüs, karşı yönden gelen Mert Yusuf Baştuğ'un (16) kullandığı motosiklette çarpıştı.

KURTARILAMADILAR

Kazada midibüsün altında kalan motosikletin sürücüsü Baştuğ, olay yerinde hayatını kaybetti. Arkasında oturan arkadaşı Hüseyin Talha Akçay (17) da yaralandı. Yaralı Akçay, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazayı haber alıp gelen Baştuğ'un babası Hasan Hüseyin Baştuğ ise oğlunun cansız bedeninin yanına oturup bekledi. Kazadan yara almadan kurtulan midibüs sürücüsü Ezel de gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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