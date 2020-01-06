Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den mahalle ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den mahalle ziyareti - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den mahalle ziyareti

6 saat önce

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Akçakaya ve Işıklar mahallelerini ziyaret etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den mahalle ziyareti, System.String[]

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Akçakaya ve Işıklar mahallelerini ziyaret etti.

Şahin, mahalleleri ziyaretinde yürütülen alt yapı, kanalizasyon ve yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Akçakaya Mahallesinde yeni yapılan sosyal yaşam merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, görüş, öneri ve sorunları dinledi.

Şahin, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yol ve parke çalışmalarının da en kısa sürede yapılacağını belirterek, eksikleri yerinde tespit etmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Şahin, "Bu kapsamda, merkez Akçakaya Mahallemizde alt yapı ve kanalizasyon yoktu. Mahallelerimize yürütülen çalışmalar sonucu kanalizasyon ve içme suyu hattı yapıldı. Böylece mahalle halkı daha sağlıklı kanalizasyon alt yapısına kavuşmuş oldu. Vatandaşlarımızın tamamlanan bu alt yapı çalışmaları ile hem sağlıklı içme suyu hem de kokusuz ve hijyenik kanalizasyon hatlarına kavuşması sağlanmış olacak." dedi.

Mahallede Seyit Mecit Camisini de yenilediklerini dile getiren Şahin, mahalleye bir de sosyal yaşam merkezi kazandırdıklarını aktardı.

Şahin, çocuklar için bir de oyun parkı kuracaklarını aktararak, "Gittiğimiz yerlerde vatandaşın memnuniyetini görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Yapılan ve yapılacak projeleri vatandaşlarımıza anlatıyoruz, vatandaşların taleplerini de not edip çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz." diye konuştu.


Ziyaretlerinde büyük ilgi ile karşılanan Şahin, çocuklara atkı ve bere hediye etti.

Vatandaşlar sunulan hizmetlerden dolayı Başkan Şahin'e teşekkür ettiler, tandırda pişirdikleri ekmekten ikram ettiler.

Veysi Şahin, Akçakaya, Mardin, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yakaladıkları 120 kiloluk yayın balığının yanına yatarak fotoğraf çektirdiler
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cuma namazı çıkışında ne konuştuğunu anlattı Son dakika: Beyaz Saray'dan kritik İran sorusuna cevap: Trump nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı

Son Dakika Haberleri
18:02 TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti kapandı - Son Dakika Haber
18:00 Avrupa'da ve Türkiye'de evini yeterince sıcak tutamayanların oranı kaç? - Son Dakika Haber
17:57 Son Dakika: Trump'tan İran açıklaması: Asla nükleer silah sahibi olamayacak - Son Dakika Haber
17:54 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika Haber
17:51 Çay ocağından bozuk para çalan şüpheliye adli kontrol - Son Dakika Haber
17:50 Süne ile mücadele kapsamında 4 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 18:06:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den mahalle ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]