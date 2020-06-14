Midyat modern spor kompleksine kavuşacak - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, modern spor kompleksi projesinin ihale edildiğini söyledi.

İlçedeki genç nüfusun önemine işaret ederek, çocuk ve gençlere spor yapma imkanı sunmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu kapsamda hazırladıkları spor kompleksi projesini uygulayacaklarını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Midyat Spor Kompleksi'nin ihalesi Cuma günü itibariyle tamamlandı. İlçemizin spor alanında büyük ihtiyacını karşılayacak olan, Midyat Spor Kompleksi, 47 dönümlük yemyeşil bir alanda kurulacak. Yıllardır dile getirmiş olduğumuz uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabileceğimiz Midyat Spor kompleksi içinde basketbol, voleybol, tenis kortu, sentetik çim futbol sahası ve bunun yanında içerisinde fitness ve pilates salonu, yüzme havuzu, aynı anda 4 takıma hizmet verebilecek giyinme-soyunma odaları, 2 bin kişilik tribün de yer alacak."