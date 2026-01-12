Midyat'ta Genç Kızın Cenazesi Defnedildi

(MARDİN) - Mardin'in Midyat ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybeden 20 yaşındaki Çiğdem Akyüz'ün cenazesi defnedildi.

Edinilen bilgilere göre, 8 Ocak'ta Midyat'taki evlerinde yakınları tarafından tabanca ile yaralanmış halde bulunan ve durumunun ağır olması nedeniyle Mardin'den sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Akyüz için Ortaca Mahallesi'ndeki Hazreti Ali Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Akyüz'ün tabutunun üzerine beyaz gelinlik konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç kızın ölümünün sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.