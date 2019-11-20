Son Dakika Haberleri: Midyat'ta hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Midyat'ta hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Midyat'ta hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

7 saat önce

Mardin Midyat ilçesinde, bir kuyumcuda hırsızlık yapan 3 kişi, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Midyat'ta hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Mardin Midyat ilçesinde, bir kuyumcuda hırsızlık yapan 3 kişi, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Midyat'ta bir kuyumcudan hırsızlık yaptıkları tespit edilen, O.G., Y.G. ve Ö.İ., Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yapılan GBT' lerinde daha önceden de hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıslar, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Asayiş Büro, Mardin, Midyat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:07 Kaynak: İHA
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