Mardin'de 10. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Mardin'de 10. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Mardin\'de 10. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
02.12.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 30 yaşındaki İrem Caba, 10. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olay, Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Caba (30), bir apartmanın 10'uncu katından dengesini kaybederek boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'de 10. Kattan Düşen kadın hayatını kaybetti

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Sağlık ekipleri Caba'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Caba'nın cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Midyat, Mardin, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Mardin'de 10. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arızalı araçtan cephanelik çıktı Eskişehir'de arızalı araçtan cephanelik çıktı!
Bebeği arabada, otomobilin ve dairenin anahtarını da evde unuttu Bebeği arabada, otomobilin ve dairenin anahtarını da evde unuttu
DİSK’in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli
Emlak sitesinde ’pes’ dedirten ilan Bu harabe için 45 milyon TL istedi Emlak sitesinde 'pes' dedirten ilan! Bu harabe için 45 milyon TL istedi
Amcasının 4. katındaki evinden atlayarak intihar etti: 2 gözaltı Amcasının 4. katındaki evinden atlayarak intihar etti: 2 gözaltı
Kahraman sağlık görevlisi, küçük kızı alevlerin içinden aldı Kahraman sağlık görevlisi, küçük kızı alevlerin içinden aldı

14:16
Mert Hakan’ın golden sonra yaptıkları olay oldu
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu
14:12
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı
13:44
“Cellat“ gerilimi tırmanıyor Tuncer Bakırhan’dan Özel’e sert yanıt
"Cellat" gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt
13:25
Papa İznik’te dengeleri değiştirdi Konut fiyatları aldı başını gidiyor
Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor
12:20
DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti: Heyette 3 isim var
DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti: Heyette 3 isim var
12:03
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 14:28:03. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin'de 10. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.