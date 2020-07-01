Midyat'ta sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği - Son Dakika

Midyat'ta sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği
MARDİN'in Midyat ilçesinde parkla buluşan bir grup genç, açık havada sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği düzenledi.
MARDİN'in Midyat ilçesinde parkla buluşan bir grup genç, açık havada sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği düzenledi.
Midyat ilçesinde parkta buluşan bir grup genç, koronavirüs tedbirleri kapsamında kitap okuma etkinliği düzenledi. Gençlerden Nurhan Avcı koronavirüsten dolayı arkadaşlarını özlediklerini ve böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Sınavlara hazırlık için çok fazla buluşmuyorduk, ama artık sınavlar geride kaldı. Normalleşmenin tadını çıkarmak için artık her hafta biraya gelip ve kitap okuyacağız. Maskelerimizi takıp sosyal mesafemizi koruyoruz" diye konuştu. Emine Tekin ise, "Bugün bizler için çok güzel bir gündü. Uzun süredir arkadaşlarımız bu şekilde biraya gelip oturmamıştık. Bugün hem eğlendik hem de kitap okuduk. Her hafta bu şekilde bir araya gelmeyi planlıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:34 Kaynak: DHA
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