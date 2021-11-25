Midyat'ta yol yapım, kaldırım yenileme ve parke çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Işıklar ve Akçakaya Mahallesinde, ulaşımı kolaylaştırmak ve alternatif güzergâhlar oluşturmak için başlatılan yol genişletme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Tarihi sokaklarda, standartlara uygun yapılan çalışmaları ile manastır caddesi ara sokaklar daha modern bir hale kavuşurken, program dahilinde parke taşı olmayan yollarda da çalışmalar devam edecek.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Vatandaşlarımızın bizlere ilettikleri sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tarihi ve turistik ilçemize yakışır bir şekilde, inşallah en kısa süre içerisinde ilçemizdeki tüm bozuk yolları pırıl pırıl yapacağız. Midyat'ımızın güzel insanları her şeyin en iyisine layık düşüncesiyle çalışmalarımız devam edecektir. Midyatlı ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun." dedi.