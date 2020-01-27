Midyat'tan deprem bölgesine yardım gönderildi - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlatan Midyat Kaymakamlığı ve Midyat Belediyesi, toplanan yardımları Elazığ'a gönderdi.

Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, yardımların Elazığ'a gönderilmesinde yaptığı konuşmada, depremlerin Allah'ın bir takdiri, yaraları sarmak ve acıları paylaşmanın da insanın üzerine vazife olduğunu söyledi.

Yıkıcı depremlerin ardından milletin dayanışma içerisinde depremzedelerin yaralarını sarmaya gayret ettiğini ifade eden Dündar, "Bugünde Midyat halkımız, kaymakamlığımız ve belediyemiz öncülüğünde bir dayanışma örneği göstererek bu yaraları sarmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Veysi Şahin de Midyat'ta tüm vatandaşların depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Şahin, yardım kampanyasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik'in dua okumasının ardından toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.