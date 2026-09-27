Midyeci Ahmet'ten mide bulandıran tarif! Bardağa doldurup içti

Midyeci Ahmet, bu kez klasik deniz ürünleri tariflerinin oldukça dışına çıktı. "Palamut çayı" ifadesi, tarifin adını duyanların bile bir kez daha düşünmesine neden olacak cinsten.

BU KEZ MENÜDE "PALAMUT ÇAYI" VAR

Deniz ürünleri denince akla genellikle tava, ızgara, buğulama ya da ekmek arası gibi bilinen seçenekler geliyor. Midyeci Ahmet ise alışılmış tariflerin çok dışında bir isimle dikkat çekti.

Hazırladığı ürünü tanıtırken doğrudan izleyenlere seslenen Midyeci Ahmet, “Daha önce hiç palamut çayı içtiniz mi efendim?” ifadelerini kullandı.

Tarifin adının bile alışılmış lezzet kalıplarının dışına çıkması dikkat çekti. Özellikle balığın "çay" olarak sunulması, ilk kez duyanlar için oldukça sıra dışı bir kombinasyon ortaya çıkardı.