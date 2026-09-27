Midyeci Ahmet'ten mide bulandıran tarif! Bardağa doldurup içti - Son Dakika
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Midyeci Ahmet'ten mide bulandıran tarif! Bardağa doldurup içti

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Sıra dışı lezzet denemeleriyle dikkat çeken Midyeci Ahmet, bu kez "palamut çayı" adını verdiği tarifle şaşırttı. Alışılmış balık tariflerinin dışına çıkan Midyeci Ahmet, “Daha önce hiç palamut çayı içtiniz mi efendim?” sözleriyle hazırladığı ürünü tanıttı.

Midyeci Ahmet, bu kez klasik deniz ürünleri tariflerinin oldukça dışına çıktı. "Palamut çayı" ifadesi, tarifin adını duyanların bile bir kez daha düşünmesine neden olacak cinsten.

Midyeci Ahmet'ten mide bulandıran tarif! Bardağa doldurup içti

BU KEZ MENÜDE "PALAMUT ÇAYI" VAR

Deniz ürünleri denince akla genellikle tava, ızgara, buğulama ya da ekmek arası gibi bilinen seçenekler geliyor. Midyeci Ahmet ise alışılmış tariflerin çok dışında bir isimle dikkat çekti.

Midyeci Ahmet'ten mide bulandıran tarif! Bardağa doldurup içti

Hazırladığı ürünü tanıtırken doğrudan izleyenlere seslenen Midyeci Ahmet, “Daha önce hiç palamut çayı içtiniz mi efendim?” ifadelerini kullandı.

Tarifin adının bile alışılmış lezzet kalıplarının dışına çıkması dikkat çekti. Özellikle balığın "çay" olarak sunulması, ilk kez duyanlar için oldukça sıra dışı bir kombinasyon ortaya çıkardı.

Midyeci Ahmet'ten mide bulandıran tarif! Bardağa doldurup içti
Yemek TarifiMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Midyeci Ahmet'ten mide bulandıran tarif! Bardağa doldurup içti - Son Dakika
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