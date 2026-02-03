Migros İşçileri için Mücadele - Son Dakika
Migros İşçileri için Mücadele

03.02.2026 17:45
TMMOB Başkanı Koramaz, Migros işçilerinin insanca yaşam talebini desteklediğini duyurdu.

(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Migros depo işçilerinin eylemine ilişkin "Milyonlarca emekçi açlık sınırının altında ücretlerle yaşamaya zorlandığı, ülke tarihinin en büyük zam dalgalarından ve en kitlesel yoksullaşma dönemlerinden birisini yaşıyoruz. İşçilerin açlık ve sefalete mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Migros depolarında çalışan işçilerin 23 Ocak 2026'da "insanca yaşam ve güvenceli çalışma" için yüzde 50 zam talebiyle başlattıkları eyleme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Koramaz, şu ifadeleri kullandı:





"Günlerdir insanca yaşanabilir bir ücret için mücadele eden Migros depo işçileri haklarına sahip çıkmak için ayakta. Alın terinin karşılığını alabilmek için ülkenin her yanında mücadele eden emekçilerin direnişlerini selamlıyoruz. Emeği için, sendikal hakları için, insanca yaşayabilecek bir maaş alabilmek için yürütülen bu mücadele hepimize umut veriyor. Milyonlarca emekçi açlık sınırının altında ücretlerle yaşamaya zorlandığı, ülke tarihinin en büyük zam dalgalarından ve en kitlesel yoksullaşma dönemlerinden birisini yaşıyoruz. Bu tablo karşısında emekçilerin insanca çalışma ve insanca yaşam talebi suç değildir. Krizin tüm yükünün emekçilerin sırtına bindirilmek istenmesine izin vermeyeceğiz. İşçilerin açlık ve sefalete mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz. Sendikal haklarını kullanan emekçilerin işlerinden atılmasına izin vermeyeceğiz. İşyerlerinin emekçiler için çalışma kamplarına dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin baskı altına alınmasını, sendikal ve demokratik taleplerin engellenmesini kabul etmiyoruz. Tarafımız direnen emekçilerin tarafıdır. Tarafımız emeğin onurlu mücadelesinin tarafıdır."



Kaynak: ANKA

