Miguel Lopes, kampın gözdesi

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Hugo Miguel Almeida Costa Lopes Avusturya kampının gözdesi.Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıklarını yurt dışında aralıksız olarak sürdürüyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Hugo Miguel Almeida Costa Lopes Avusturya kampının gözdesi.



Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıklarını yurt dışında aralıksız olarak sürdürüyor.



Sarı-Kırmızılıların Akhisarspor'dan transfer ettiği Hugo Miguel Almeida Costa Lopes, dün oynanan hazırlık maçında ortaya koyduğu performans ve mücadelesi ile takdir topladı. Lig öncesi hazırım mesajı veren tecrübeli sağ bek Miguel Lopes, şimdiden taraftarın gönlünde taht kurdu.



Hugo Miguel Almeida Costa Lopes yaptığı açıklamada, " Sonuç istediğimiz gibi olmadı ancak hazırlık maçının gereği olarak çalışmalarımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Ayrıca bu forma ile ilk maçımda ilk asistimi yaptığım içinde mutluyum. Daha ok göreceksiniz" dedi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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