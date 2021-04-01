Mihalıççık ilçesi "Beni de Dahil Edin Projesi" kapsamında gençleri ağırladı - Son Dakika

Uluslararası Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları Proje Destekleme Derneği (PRODER) tarafından hazırlanan "Beni de Dahil Edin" adlı Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Programı Projesi kapsamında farklı ülkelerden gençler, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Demirtaş, Gençlik ve Spor İl Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Şenol Cirit ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selman Candemir eşlik etti.

Gençlerin sosyal uyumunun sağlanmasını, dahil edilmesini ve kişisel becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen proje kapsamında projeye dahil olan üniversite öğrencileri, Mihalıççık ilçe merkezinde kahvaltı yaptıktan sonra Sorkun köyüne geçerek çömlek yapımını hakkında bilgi edindi.

Daha sonra Yunus Emre'nin türbesini ziyaret ederek, türbe görevlisi Nafız Kavut'tan bilgi aldı.