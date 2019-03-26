Mihalıççık'ta Doğa Yürüyüşü
34 dakika önce
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 180'inci yılı dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı.
Eskişehir
'in Mihalıççık
ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 180'inci yılı dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı.
İlçe Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından Kalburcu mevkisinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen grup, 4 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Yürüyüşe katılanlara bitki çayı ile selvi fidanları hediye edildi.
Mihalıççık Orman İşletme Müdürü Abdullah Bardakçıoğlu, katılımcılara teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:41 Kaynak: AA
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