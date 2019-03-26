Son Dakika Haberleri: Mihalıççık'ta Doğa Yürüyüşü

Mihalıççık'ta Doğa Yürüyüşü

34 dakika önce

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 180'inci yılı dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı.

Mihalıççık'ta Doğa Yürüyüşü, System.String[]
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 180'inci yılı dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı.

İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kalburcu mevkisinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen grup, 4 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşe katılanlara bitki çayı ile selvi fidanları hediye edildi.

Mihalıççık Orman İşletme Müdürü Abdullah Bardakçıoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:41 Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Eskişehir, Mihalıççık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Futbolcular, Sahaya Hello Brother Pankartıyla Çıktı Türkiye-Moldova Maçında Tribünler, Çanakkale Türküsü'nü Söyledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Moldova Maçını Takip Etti Hasan Ali Kaldırım'dan, Şenol Güneş'e Övgü Dolu Sözler!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:15:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mihalıççık'ta Doğa Yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]