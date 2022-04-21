Mihalıççık'ta tepki çeken uygulama - Son Dakika
Üye Girişi

Mihalıççık'ta tepki çeken uygulama

21.04.2022 13:30
Mihalıççık'ta tepki çeken uygulama

Eskişehir'in Mihalıççık İlçe Belediyesine bağlı çalışanlar tarafından sokak köpeklerinin kamyonetle toplanması ve bazılarının silahla vurularak öldürülmesi büyük tepkiye neden oldu.

Eskişehir'in Mihalıççık İlçe Belediyesine bağlı çalışanlar tarafından sokak köpeklerinin kamyonetle toplanması ve bazılarının silahla vurularak öldürülmesi büyük tepkiye neden oldu.

Belediye çalışanları tarafından akşam saatlerinde ilçe merkezinde bulunan köpekler henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı toplanmaya başlandı. Gece saatlerinde yapılan uygulamayı vatandaşlar cami çıkışında gördü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, köpeklerin toplanmamasını istedi. Küpeli ve kısır oldukları öğrenilen köpekler, toplanarak belediyeye ait kamyonetin arkasına konuldu. Engellemelere rağmen toplanan köpekler kamyonet ile uzaklaştırıldı. İlçe sakinlerinin diğer bir iddiası ise, ilçenin kenar mahallerinde bulunan köpeklerin ise av tüfeği ile vurulduğu, bir çalışanın köpekleri engellemeye çalışan vatandaşa da tüfeği yönettiği yönünde.

Yaşananlara tepki gösteren ilçe sakinlerinden Ferdi Özcan, köpeklerin küpeli ve zararsız olduğunu söyledi. Belediyenin özellikle iftar vakti böyle bir çalışma yaparak, daha az vatandaşın tepkisini çekmeyi planladığını belirten Özcan, "Bizim ilçemizde köpek sevmeyen yoktur. Bizler hayvanları severiz. Hemen hemen her evde bir kedi ve köpek vardır. Ancak iftar vakti belediye tarafından yapılan bu acımasızlığa kimse anlam veremedi. Köpekleri uyuşturucu iğne ile uyuttuklarını düşünmüştük. Ancak daha sonra öldüklerini öğrendik. Bazı sokak aralarında ise av tüfeği sesi duyulmuş. Buradaki köpekleri ise bu şekilde etkisiz hale getirdikleri söyleniyor. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Ancak görenler var. Bir kişiye de belediye çalışanı tüfek doğrultarak, karışmamasını söylemiş. Halk şuan tedirgin" dedi. - ESKİŞEHİR

Mihalıççık'ta tepki çeken uygulama
Mihalıççık'ta tepki çeken uygulama
Mihalıççık'ta tepki çeken uygulama

YORUMLAR
500
İnönü Eskişehir'in birinci ilçesi oldu İnönü Eskişehir'in birinci ilçesi oldu İnönü'de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor İnönü'de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor

Mihalıççık, Eskişehir, Hisarcık, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mihalıççık'ta tepki çeken uygulama - Son Dakika


Son Dakika
13:34 Disney Plus Engin Akyürek'in başrolünde olduğu "Kaçış" dizisinden görüntüler paylaştı
13:22 Konya rezidans işkencehanesinin bir mağduru daha ortaya çıktı: O da eski sevgili!
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:44:46. #1.12#
SON DAKİKA: Mihalıççık'ta tepki çeken uygulama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement