Mikel Artena'nın corona virüsü testi pozitif çıktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mikel Artena'nın corona virüsü testi pozitif çıktı! - Son Dakika Spor

Mikel Artena'nın corona virüsü testi pozitif çıktı!

6 saat önce

Arsenal kulübünden yapılan resmi açıklamada, Mikel Arteta'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Mikel Artena'nın corona virüsü testi pozitif çıktı!, System.String[]

Arsenal kulübünden yapılan resmi açıklamada, Mikel Arteta'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ifade edildi.


Arteta'nın kendini karantinaya aldığı kaydedilen açıklamada, "Mikel Arteta ile yakın temasta olan herkesi takip ediyoruz ve Kovid-19 ile mücadele rehberine uygun olarak kendilerini karantinaya almalarını öneriyoruz. Önümüzdeki dönemde bazı maçlara çıkamayacağız." ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Arsenal Futbol İşleri Başkanı Raul Sanllehi, önceliklerinin Arteta'nın sağlığı olduğunu, futbol takımının en kısa zamanda maçlara hazırlanmaya başlayacağını umduklarını belirtti.


Teknik Direktör Mikel Arteta ise kendisini kötü hissettikten sonra test yaptırdığını ve sonuçların pozitif çıktığını, en kısa zamanda görevine geri dönmek istediğini belirtti.

Mikel Arteta, Arsenal, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:11 
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