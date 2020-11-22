'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor - Son Dakika

'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor

Bioenerji uzmanı Etibar Elçiyev, yaptığı masajla hastaları iyileştiriyor

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ve dünyada 'Mıknatıs Adam' olarak tanınan bioenerji uzmanı Etibar Elçiyev, yetenekleriyle birçok alanda rekor kırdı. Vücuduna metal nesneleri yapıştırabilen Elçiyev, bioenerji sayesinde bel fıtığı, boyun fıtığı, görme, duyma ve kas rahatsızlığı bulunan birçok kişiyi iyileştirdi.

Ödemiş ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki bioenerji uzmanı Etibar Elçiyev,2001 yılında 3 gün boyunca uyuyamaması sebebiyle vücudunda bir farklı enerji olduğunu fark etti. Daha sonra yeteneğini ispat etmek için gösteriler yapmaya başlayan Etibar Elçiyev, vücuduna yapıştırdığı metal metal nesnelerle 'Mıknatıs Adam' olarak tanınmaya başladı. Çok sayıda dünya rekoruna imza atan Elçiyev, 2 kez de Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Vücudundaki enerjiyle dokunmadan 2 tonluk araçları çekebilen Elçiyev, Rusya, Çin ve İtalya gibi ülkelerde gösteriler sergiledi. Daha sonra vücudundaki enerjiyi sağlık alanında da kullanmak isteyen Elçiyev, Rusya'da bir klinikten davet aldı. Rusya'da kısa bir süre çalışan Elçiyev, Türk insanına hizmet etmek istediğini söyleyerek Türkiye'ye geldi. Birçok şehri gezen Elçiyev, son olarak İzmir'in Ödemiş ilçesine yerleşti ve burada tedavi merkezi açtı. Elçiyev, bel fıtığı, boyun fıtığı, göz, kulak ve yürüme rahatsızlığı bulunan birçok kişiyi gerçekleştirdiği seanslarla tedavi ediyor.

Birçok kişiyi seanslarıyla iyileştirdi

Bioenerji konusunda Türkiye'de tanıtım yapmanın zor olduğunu belirten Etibar Elçiyev, masaj yoluyla enerjisini birleştirdiğini söyledi. Elçiyev, "Burada yüzde yüz olarak tedavi etmiyorum. Balerin ayaklı olarak tabir edilen ve çocuklarda görülen hastalığı 5 dakika içinde kendi çalışma yöntemimle açabilme imkanım var. Bel fıtığı olan ve ameliyat kararı alınan bir kişinin sağlığına kavuşmasına tek bir seansla yardımcı oldum. Gözle ilgili de çalışmalarım var. 10 yaşında gözleri tamamen görmeyen bir kız çocuğumuz seanstan sonra görmeye başladı. 44 sene kulakları duymayan bir kişinin duymasına yardımcı oldum. Buraya gelen insanlar yüzde 90 olarak ameliyatsız bir şekilde iyileşebilir" dedi.

"Bioenerjinin tanıtımına ihtiyaç var"

Bioenerji konusunun Türkiye'de pek tanınmadığını ve kendisine destek çıkılmasını isteyen Etibar Elçiyev, "Rusya bioenerji konusunda lider ülke. Ben Türkiye'de de benim yeteneğimin araştırılmasını isterdim. Felçli insanlarda büyük değişiklikler oluyor. Benim işim masaj olarak görülebiliyor ama daha önce duymayan insanın kulağı açılabiliyor. Rusya bu alanda dünyaya meydan okuyor. Ben bu işte '1 numara' olarak gidip orada çalışabilirim. Fakat Türkiye olarak biz her alanda birinci olmalıyız. Sağlık turizminin açısından neden dünyada güçlü olmayalım. Bioenerjinin tanıtımına ihtiyaç var. Yetkililerin beni araştırıp benim düşüncelerimi dinlesin. Ameliyat son çare değil, bunun bilinmesi lazım. Felçli insanların ayağa kaldırmak gibi bir imkan var. Bu işin eğitimini almak isteyenlere de öğretmek gerek. Yeter ki devletimiz bu işe sahip çıksın. Ben hayatımı Türkiye'ye bağladım, isterim ki Türkiye'de bir vatandaşlık alayım" ifadelerini kullandı.

İyileşen hastalar halinden memnun

35 yaşındaki kızının gözünde kayma olması ve dikkat dağınıklığı sebebiyle birçok doktora gittiğini, ameliyat olduğunu ancak tedaviye cevap alamadığını ifade eden Vesile Yılmaz, son çare olarak Etibar Elçiyev'e geldiklerini söyledi. Yılmaz, "Kızım gözlük takınca şikayeti azalıyordu ancak gözlük takmak istemedi. Etibar Elçiyev'e geldik ve her gün gerçekleşen seanslarla kızım iyileşmeye başladı. Hatta gözlük takmayı da hemen bıraktı. Etibar bey, elindeki enerjiyle kızımı iyileştirdi. Benim kolumda bir kas yırtılması vardı, onu da tedavi etti" dedi.

Bel tutulması şikayetiyle Elçiyev'e geldiğini söyleyen Arif Özyanık, "Yürüme konusunda sıkıntı yaşıyordum. Buraya geldim, tedavi oldum. Tedaviden sonra çok faydasını gördüm. Eşimin de panik atak sebebiyle bir rahatsızlığı vardı. O da iyileşti" şeklinde konuştu.

Fatma Yılmaz ise 15 yıldır bel ve boyun fıtığı olduğunu belirterek, "2018 yılında ameliyat olacaktım, 4 tane platin takılacaktı. Bir arkadaşım sayesinde buraya geldim ve ertesi gün yürüyerek çıktım. O tarihten bu zamana kadar da hiçbir sıkıntım olmadı. Tek bir seansla iyileştim. Boynumu çeviremiyordum, kolumda ağrı vardı hepsi bitti" ifadelerini kullandı.