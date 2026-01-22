Mikroçipli Kedi 4 Ay Sonra Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mikroçipli Kedi 4 Ay Sonra Bulundu

22.01.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da kaybolan Munch isimli kedi, mikroçipi sayesinde ailesine 4 ay sonra kavuştu.

Belçika'da bir yolculuk sırasında kaybolan İngiliz kedi, mikroçipi sayesinde yaklaşık 4 ay sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

The Brussels Times'ın haberine göre, İngiltere'den Macaristan'a gitmek üzere sahipleriyle birlikte yola çıkan "Munch" isimli smokin kedi, Belçika'nın "Flemish Brabant" bölgesinde verilen mola sırasında araçtan kaçtı.

E40 otoyolu yakınlarında kaybolan kedi için sahipleri ve hayvanseverler geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Leuven kentinde faaliyet gösteren Cattitude vzw adlı hayvan barınağının gönüllüleri, kayıp kediyi bulmak için bölgede uzun süre çalışmalar yürüttü. Ancak geçen sürede yapılan ihbarlar sonuçsuz kaldı.

Brüksel ve Leuven kentleri arasındaki Kortenberg'de yaşayan bir kadının evinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, aramaya yeniden umut oldu.

Görüntülerin paylaşılması üzerine gönüllüler Munch'ı güvenli şekilde yakaladı ve İngiltere'deki ailesi haberdar edildi.

Mikroçip sayesinde kimliği tespit edilen kedi, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edilerek, ülkesine geri döndü.

Yetkililer, olayın evcil hayvanlara mikroçip takılmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Belçika, Güncel, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mikroçipli Kedi 4 Ay Sonra Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga
Edin Dzeko imza yolunda Edin Dzeko imza yolunda
Yeni tarzı Macron’u Trump’ın diline düşürdü Konuşmasına ara verip dalgasını geçti Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 16:57:57. #7.11#
SON DAKİKA: Mikroçipli Kedi 4 Ay Sonra Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.