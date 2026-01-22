Mikroçipli Kedi 4 Ay Sonra Bulundu

Belçika'da bir yolculuk sırasında kaybolan İngiliz kedi, mikroçipi sayesinde yaklaşık 4 ay sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

The Brussels Times'ın haberine göre, İngiltere'den Macaristan'a gitmek üzere sahipleriyle birlikte yola çıkan "Munch" isimli smokin kedi, Belçika'nın "Flemish Brabant" bölgesinde verilen mola sırasında araçtan kaçtı.

E40 otoyolu yakınlarında kaybolan kedi için sahipleri ve hayvanseverler geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Leuven kentinde faaliyet gösteren Cattitude vzw adlı hayvan barınağının gönüllüleri, kayıp kediyi bulmak için bölgede uzun süre çalışmalar yürüttü. Ancak geçen sürede yapılan ihbarlar sonuçsuz kaldı.

Brüksel ve Leuven kentleri arasındaki Kortenberg'de yaşayan bir kadının evinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, aramaya yeniden umut oldu.

Görüntülerin paylaşılması üzerine gönüllüler Munch'ı güvenli şekilde yakaladı ve İngiltere'deki ailesi haberdar edildi.

Mikroçip sayesinde kimliği tespit edilen kedi, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edilerek, ülkesine geri döndü.

Yetkililer, olayın evcil hayvanlara mikroçip takılmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.