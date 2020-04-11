Son Dakika › Güncel › Mikronsis Dezenfeksiyon Aracı mesaiye başladı - Son Dakika
Mikronsis Dezenfeksiyon Aracı mesaiye başladı
7 saat önce
Alanya Belediyesi tarafından Korona virüs ile mücadele için şehre kazandırılan Mikronsis Dezenfeksiyon Aracı, sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.
Alanya Belediyesi tarafından Korona virüs ile mücadele için şehre kazandırılan Mikronsis Dezenfeksiyon Aracı, sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bünyesine Korona virüs ile mücadelede kapsamında kazandırılan Mikronsis Dezenfeksiyon Aracı Tosmur, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak ve Demirtaş'tan başlayarak dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti. Tüm ara sokaklara ve ana caddelere rahatlıkla girebilme ve geçtiği yerde 30 metrelik çapta dezenfekte yapabilme özelliği olan araç, her gün çalışmasını sürdürecek. Çalışmalar yarın da merkez mahallelerde devam edecek. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:50 Kaynak: İHA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı