Milano-Cortina 2026: 5 Disiplin Madalya Dağıtacak

08.02.2026 09:04
Yarın, Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini ve diğer branşlarda madalyalar sahiplerini bulacak.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 5 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'da düzenlenen oyunların 3. gününde alp disiplini, serbest stil kayak, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateni branşlarında madalya müsabakaları yapılacak.

Alp disiplini erkekler takım kombine, serbest stil kayak kadınlar slopestyle, kayakla atlama erkekler normal tepe, snowboard kadınlar big air ve sürat pateni kadınlar bin metrede madalyalar dağıtılacak.

Kayakla atlama erkekler normal tepe kategorisinde milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir de yarışacak.

Ayrıca sporcular, curling, artistik buz pateni, buz hokeyi ve kızak branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Kaynak: AA

