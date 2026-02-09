Milano-Cortina 2026: 7 Branşta Madalya Dağıtıldı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 7 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların ikinci gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, artistik buz pateni, kızak, snowboard ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yapıldı.

Alp disiplini kadınlar inişte ABD'li Breezy Johnson, bir dakika 36.10 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Müsabakada Alman Emma Aicher gümüş, İtalyan Sofia Goggia bronz madalyanın sahibi oldu.

Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlonda 46 dakika 11 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak kariyerinin 6. olimpiyat altın madalyasına ulaştı. Fransız Mathis Desloges gümüş, Norveçli Martin Loewstroem Nyenget bronz madalya elde etti.

Biatlon karışık takım 4x6 kilometre kategorisinde Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot ve Julia Simon'dan oluşan Fransa, bir saat 4 dakika 15.5 saniyelik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Bu disiplinde İtalya gümüş, Almanya bronz madalya aldı.

Snowboard erkekler paralel büyük slalomda altın madalya, finalde rakibini 0.19 saniyeyle geride bırakan Avusturyalı Benjamin Karl'ın oldu. Karl, 4 olimpiyat madalyasına ulaşan ilk snowboard sporcusu ünvanını elde etti. Bu kategoride Güney Koreli Kim Sang-kyum gümüş, Bulgar Tervel Zamfirov bronz madalya kazandı. Kadınlar paralel büyük slalom finalinde ise Çek Zuzana Maderova, Avusturyalı Sabine Payer'in 0.83 saniye önünde bitiş çizgisine ulaşarak altın madalya elde etti. Payer gümüş, İtalyan Lucia Dalmasso bronz madalyayla günü tamamladı.

Sürat pateni erkekler 5 bin metrede Norveçli Sander Eitrem, 6 dakika 3.95 saniyeyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı. Çek Metodej Jilek gümüş, İtalyan Riccardo Lorello bronz madalyanın sahibi oldu.

Alman Max Langenhan'ın 3 dakika 31.191 saniyeyle altın madalya kazandığı kızak tek erkekler kategorisinde Avusturyalı Jonas Müller gümüş, İtalyan Dominik Fischnaller bronz madalyayı boynuna taktı.

Günün son madalyaları ise artistik buz pateni takımlar kategorisinde verildi. Çiftler, kadınlar ve erkekler serbest program performanslarının ardından ABD, 69 puanla altın, Japonya 68 puanla gümüş, İtalya ise 60 puanla bronz madalya kazandı.