Milano-Cortina 2026: 7 Branşta Madalya Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Milano-Cortina 2026: 7 Branşta Madalya Dağıtıldı

09.02.2026 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini, biatlon ve diğer branşlarda madalyalar verildi.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 7 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların ikinci gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, artistik buz pateni, kızak, snowboard ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yapıldı.

Alp disiplini kadınlar inişte ABD'li Breezy Johnson, bir dakika 36.10 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Müsabakada Alman Emma Aicher gümüş, İtalyan Sofia Goggia bronz madalyanın sahibi oldu.

Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlonda 46 dakika 11 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak kariyerinin 6. olimpiyat altın madalyasına ulaştı. Fransız Mathis Desloges gümüş, Norveçli Martin Loewstroem Nyenget bronz madalya elde etti.

Biatlon karışık takım 4x6 kilometre kategorisinde Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot ve Julia Simon'dan oluşan Fransa, bir saat 4 dakika 15.5 saniyelik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Bu disiplinde İtalya gümüş, Almanya bronz madalya aldı.

Snowboard erkekler paralel büyük slalomda altın madalya, finalde rakibini 0.19 saniyeyle geride bırakan Avusturyalı Benjamin Karl'ın oldu. Karl, 4 olimpiyat madalyasına ulaşan ilk snowboard sporcusu ünvanını elde etti. Bu kategoride Güney Koreli Kim Sang-kyum gümüş, Bulgar Tervel Zamfirov bronz madalya kazandı. Kadınlar paralel büyük slalom finalinde ise Çek Zuzana Maderova, Avusturyalı Sabine Payer'in 0.83 saniye önünde bitiş çizgisine ulaşarak altın madalya elde etti. Payer gümüş, İtalyan Lucia Dalmasso bronz madalyayla günü tamamladı.

Sürat pateni erkekler 5 bin metrede Norveçli Sander Eitrem, 6 dakika 3.95 saniyeyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı. Çek Metodej Jilek gümüş, İtalyan Riccardo Lorello bronz madalyanın sahibi oldu.

Alman Max Langenhan'ın 3 dakika 31.191 saniyeyle altın madalya kazandığı kızak tek erkekler kategorisinde Avusturyalı Jonas Müller gümüş, İtalyan Dominik Fischnaller bronz madalyayı boynuna taktı.

Günün son madalyaları ise artistik buz pateni takımlar kategorisinde verildi. Çiftler, kadınlar ve erkekler serbest program performanslarının ardından ABD, 69 puanla altın, Japonya 68 puanla gümüş, İtalya ise 60 puanla bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milano-Cortina 2026: 7 Branşta Madalya Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı
Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

23:34
CHP’den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel’den yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel'den yanıt
23:14
Kocaeli’de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
21:58
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
21:41
CHP’den istifa eden belediye başkanından “AK Parti’ye mi geçeceksiniz“ sorusuna yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanından "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt
21:26
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye’de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 01:31:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Milano-Cortina 2026: 7 Branşta Madalya Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.