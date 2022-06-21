Milas'ta 273 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Milas'ta 273 düzensiz göçmen yakalandı

21.06.2022 00:19
Milas'ta 273 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alan içerisinde 273 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alan içerisinde 273 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Kızılağaç Mahallesi'nde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında yabancı uyruklu şahıslar tespit edildi. Ormanlık arazi içerisinde saklandığı belirlenen 273 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - MUĞLA

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Muğla'da ormanlık alanda 273 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'da ormanlık alanda 273 düzensiz göçmen yakalandı Son dakika haber: Datça'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı Son dakika haber: Datça'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Kızılağaç, Hisarcık, Muğla, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta 273 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milas'ta 273 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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