Güncel

Milas'ta Çocuk Hakları Günü Etkinliği Düzenleniyor

18.11.2025 10:05
Milas Belediyesi, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü'ne özel bir etkinlik programı hazırladı. Sosyal Yaşam Merkezi'nde çocuklar haklarını eğitici oyunlarla öğrenirken, ailelere de çocuk hakları ve mahremiyet konularında eğitim verilecek.

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü'ne özel bir etkinlik programı hazırladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek programda çocuklar haklarını eğitici oyunlarla öğrenecek, aileler ise çocuk hakları ve mahremiyet konularında bilgilendirilecek.

Milas Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek Çocuk Hakları Günü etkinliği, 20 Kasım 2025 Perşembe günü saat 15.00'te başlayacak.

Programda farklı etkinlikler çocuklarla buluşacak. "Haklarım var" boyama ve eşleştirme etkinliği, çocuk hakları istasyon oyunu, "Doğru-yanlış" katılımlı hak oyunlarıyla çocuklar hem eğlenecek hem de haklarını öğrenecek.

Ailelere de eğitim verilecek

Çocukların yanı sıra ailelerinde katılabileceği etkinlikte ebeveynlere, "Aile bilgilendirmesi: Çocuk Hakları ve Mahremiyet Eğitimi" verilecek. Etkinlikler, çocukların dileklerini yazacağı "Hak Dilek Ağacı Çalışması" ile son bulacak.

Etkinliklere ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, (0252) 515 02 90 numaralı telefonu arayabilecek.

Kaynak: ANKA

