Milas'ta Hortum Felaketi
1 saat önce
Muğla Milas'ın Damlıboğaz Mahallesi'nde, hortum felaketi yaşandı.
Muğla Milas
'ın Damlıboğaz Mahallesi'nde, hortum felaketi yaşandı. AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Damlıboğaz Mahallesi'nde, aşırı yağış ve hava muhalefeti nedeniyle hortum felaketi yaşandı. Yaşanan olayda, can kaybının olmaması yüreklere su serpti. AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, yaşanan hortum felaketinin ardından olay mahalline giderek, incelemelerde bulundu. Hortum nedeniyle çok miktarda zeytin ağacının hasar aldığı ve bazı evlerin çatısının uçtuğu gözlemlendi. AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, yaşanan afetin ardından konuyla ilgili Damlıboğaz Muhtarı Mehmet Dörtyollu'dan bilgi aldı. Damlıboğaz'da yaşayan Mehmet Çağırgan
ve Veli Çulha isimli vatandaşların, evlerinin çatısının uçtuğu ve maddi hasara uğradığı öğrenildi.
Afetzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak; yaşanan felaketle ilgili Muğla Valisi Esengül Civelek
'e ve Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı bilgilendirdi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:55 Kaynak: İHA
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