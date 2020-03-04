Milas'ta 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milas'ta 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü - Son Dakika

Milas'ta 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü

6 saat önce

İdlib'de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu ve Milas Veteriner Fakültesi'nde eğitim gören bir gurup öğrenci Cumartesi Pazarı'nda bir araya gelerek yürüyüş yaptı.

Milas'ta 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü, System.String[]

İdlib'de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu ve Milas Veteriner Fakültesi'nde eğitim gören bir gurup öğrenci Cumartesi Pazarı'nda bir araya gelerek yürüyüş yaptı.


Polis eşliğinde gerçekleşen yürüyüş öncesinde grup adına açıklama yapan İbrahim Çağatay Çağlar, tüm Türkiye'nin gözyaşlarını içine akıttığını belirterek "Soğukkanlı sakin olmaya çalışıyoruz. Ama acımız kadar büyük öfkemiz. Çünkü sırtımızdan hançerlendik. Bir kez daha arkadan vurulduk. Askerlerimizi kurban verdik. Çünkü kalleşlik yaptılar. Barışı korumak için Suriye'ye sivilleri ölümden kurtarmak için göndermiştik Mehmetçiklerimizi, abilerimizi, kardeşlerimizi. Rusya ile bir anlaşma yapılmış sınır çizilmişti. Bu sınır içinde görevliydiler. Çatışmada değil kalleşçe pusuya düştüler, şehit oldular. ve yine biz bizeyiz" dedi.


Çağlar'ın yaptığı konuşmanın ardından grup "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Şehidim hakkını helal et bize", "Her Türk asker doğar", "Vatan sana canım feda" sloganları eşliğinde Sanayi Caddesi, Ahmet Taner Kışlalı ve Müştakbey Caddesi'nden yürüyerek Atapark'a ulaştılar.


Bazı vatandaşların da destek verdiği yürüyüş Atapark'ta şehitlerin isimlerinin tek tek okunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın seslendirilmesi ve şehitler için dua okunmasıyla son buldu. - MUĞLA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İdlib, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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