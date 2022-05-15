Millet bahçesine dönüşecek olan Atatürk Havalimanı fidanlarla buluşmak için gün sayıyor! - Son Dakika
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Millet bahçesine dönüşecek olan Atatürk Havalimanı fidanlarla buluşmak için gün sayıyor!

15.05.2022 21:16
Millet bahçesine dönüşecek olan Atatürk Havalimanı fidanlarla buluşmak için gün sayıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarının dikimine günler kaldığını açıkladı. Millet bahçesine dönüşecek olan Atatürk Havalimanı'nın görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük millet bahçesinde yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMI İLE TÖREN DÜZENLENECEK"

"İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor" diyen Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'dan heyecanlandıran paylaşım! Atatürk Havalimanı fidanlarla buluşmak için gün sayıyor

"DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Bakan Kurum paylaşımında, "Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul'a nefes aldıracak" bilgisini verdi.

Bakan Kurum'dan heyecanlandıran paylaşım! Atatürk Havalimanı fidanlarla buluşmak için gün sayıyor

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Bakan Kurum, "Millet bahçemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemize güç katacak, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacak" dedi. "#85MilyonunBahçesi" etiketini kullanan Kurum paylaşımını, "İstanbul #85MilyonunBahçesi ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz" şeklinde sonlandırdı.

Bakan Kurum'dan heyecanlandıran paylaşım! Atatürk Havalimanı fidanlarla buluşmak için gün sayıyor
Bakan Kurum'dan heyecanlandıran paylaşım! Atatürk Havalimanı fidanlarla buluşmak için gün sayıyor
YORUMLAR
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İyi Parti'li Ali Kıdık: Rize Havalimanı'nı Açtıkları Günü, Atatürk Havalimanı'nı Yıktıkları Gün Olarak Kayıtlara Geçmek İstiyorlar İyi Parti'li Ali Kıdık: Rize Havalimanı'nı Açtıkları Günü, Atatürk Havalimanı'nı Yıktıkları Gün Olarak Kayıtlara Geçmek İstiyorlar 1. ve 2. Marketlerde kentsel dönüşümün temelleri atıldı 1. ve 2. Marketlerde kentsel dönüşümün temelleri atıldı

Atatürk Havalimanı, İklim Değişikliği, Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Millet bahçesine dönüşecek olan Atatürk Havalimanı fidanlarla buluşmak için gün sayıyor! - Son Dakika


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