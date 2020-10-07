'Millet İttifakı'ndan Başkan Demirtaş'a destek - Son Dakika

İlkadım Belediyesine 'kayyum atanması' iddialarına tepki gösteren Millet İttifakı, yaptığı açıklama ile İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a destek çıktı.

İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, CHP Samsun İl başkanı Fatih Türkel, İYİ Parti İlkadım İlçe Başkanı Av. Burcu Işıtan Satar ve CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar, İYİ Parti İl Binasında, İlkadım Belediyesine kayyum atanması ile ilgili iddialara karşılık bir basın açıklaması düzenledi.

Millet İttifakı adına konuşma gerçekleştiren İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, "AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu bir hukukçudur. Basına da yansıyan kayyum iddiası sonradan Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'ı arayıp basın mensuplarının sorusuna cevaben verdiğini iddia ettiği kadar basit değildir yaptığı açıklama. Bu alenen yargısız infazdır. Ersan Aksu'nun 'kayyum atanabilir' demek yerine ortada kayyum atanacak bir suç ya da iddia yoktur, nereden çıkartıyorsunuz bunu demesi hukukçu kimliğinin gerektirdiği bir sorumluluktur. Tam bir hafta Ersan Aksu'dan bir tekzip bekledik. Basındaki manşetler gerçeği yansıtmıyor diye. Ama onun sessizliği manşetleri kabul ettiğini ya da bunun konuşulmasından memnun olduğunu ortaya koyuyor. Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş ilk günden beri ülkücü kimliği ile tanınan biri iken HDP ile adını anmak, soyadı benzerliğinden biri iftirada bulunmak ne kadar ahlaksız bir suçlama ise bugün yapılanlar da bir o kadar ahlaksız ve seviyesizdir" dedi.

"Necattin Demirtaş İYİ Parti'lidir ve İYİ Parti belediye başkandır"

Belediyeler her partinin oyları oranında seçilmiş ve asli görevleri belediye meclis toplantılarında sorunları görüşmek, çözümler üretmek ve işleyişe katkı sağlamak olan meclis üyeleri tarafından denetlendiğini belirten Başkan Aksoy, "Meclis üyelerinin tüm itirazlarını yapma, eksik veya yanlış olan işleri konuşma makamı belediye meclisidir. Mecliste çoğunluğa sahip bir ittifakın her kararı onaylama ve reddetme kudreti elinde iken bunu yapma becerisini gösterememiş gibi konuşması gereken meclis toplantıları dışında basın toplantısı düzenleyip olmayan şeyler üzerinden bir algı oluşturmaya çalışması da Cumhur İttifakı'nın acziyetini göstermektedir" diye konuştu. - SAMSUN