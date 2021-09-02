Milletvekili Aydemir ekonomi çevrelerinin nabzını tuttu - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Aziziye Saha istişaresi programı kapsamında Sebze ve Meyve Hal esnafını ziyaret etti, Organize Sanayi Bölgesi ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinde yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. Ekonominin gündem oluşturduğu görüşmelerde ihracat verileri değerlendirildi, yatırım teşvik uygulaması ele alındı.

Yakutiye İlçesi 3. Saha çalışması kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, STK'ların nabzını tuttu. Memur Sen, Kamu Sen ve Türk Kızılay Başkanlığında yönetici ve üyelerle görüşen Milletvekili Aydemir, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odalarının gündeme ilişkin tespitlerini paylaştı.

Hal esnafıyla istişare

Milletvekili Aydemir, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Turan, AK Parti İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Rıza Altunayar ve AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve yönetim Kurulu üyeleri ve aziziye AK Parti Kadın Kolları Yöneticilerinin oluşturduğu heyetle birlikte Sebze ve Meyve Hal esnafıyla buluştu.

Sebze ve meyve üretimi değerlendirmesi

Erzurum Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı, Türkiye Sebze ve Meyve Tüccarları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Selami Bağaçlı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen AK Parti Heyeti, esnaf sorun ve beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, Erzurum'da sebze ve meyve üretimi ile il dışından gelen ürünlerin piyasaya arzı noktasında sorunlar ele alındı.

DAİB'de dış ticaret verileri ele alındı

AK Parti Heyeti Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği(DAİB)'nin yeni hizmet binasında Yöneticilerle bir araya geldi. DAİB ziyaretinde gündem dış ticaret ve Erzurum'un bölgesel ihracattaki konumu oldu. Erzurum'da bu yılın temmuz ayında 2 milyon 707 bin dolar ihracat, 5 milyon 396 bin dolar ithalat olmak üzere toplam 8 milyon 103 bin dolar tutarında dış ticaret gerçekleştirilmesi ile dış ticaretteki rekorluk yüzde 122'lik artış süreci ele alındı.

1. OSB'de teşvikli yatırımlar gündemi

AK Parti Heyetinin Aziziye'deki son ziyaret adresi 1. Organize Sanayi Bölgesiydi. Ziyarette planlanan fiziki büyüme çalışmalarıyla, yatırımcıların sorun ve beklentileri konuşuldu. 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ile Bölge Müdürü İhsan Ateş heyete bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Erzurum'un son 19 yıllık süreçte 457 teşvikli yatırıma adres olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, bölgesel bazlı teşvikli yatırımların artışına yönelik öngörülerini aktardı.

Yakutiye saha çalışması 3. etap

Aziziye Saha çalışmalarını takiben Yakutiye 3. İstişare Programına devam eden AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti il Başkan Yardımcısı Uğur Güzel, Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Özakalın, AK Parti Yakutiye ilçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Dinçer Yavuz ve Yakutiye İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Aslan'ın oluşturduğu AK Parti Heyetiyle STK'lar odağında nabız tuttu.

Aydemir'den Memur-Sen istişaresi

AK Parti Heyetinin Yakutiye'deki ilk istişare durağı Memur Sen'di. Memur Sen İl Başkanı Mustafa Karataş ve 12 şube başkanın katıldığı meşverette Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, "Kazanım yönüyle en yüksek toplu sözleşme" olarak nitelendirdiği toplu sözleşme süreci ve sonuçları ele alındı, Memur Sen üyelerinin memnuniyeti değerlendirildi.

Kamu-Sen'de sözleşme değerlendirmesi

Heyet bir diğer ziyaretini Erzurum Kamu Sen'e yaptı. Mucip Gözeger ve şube başkanlarıyla yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede de kumadaki 6. Dönem Toplu Sözleşme süreci, sözleşmenin oluşturduğu sinerji, Kamu Sen üyelerinin sözleşme kaydındaki tespit ve değerlendirmeleri ile yaklaşımları ele alındı. Yakutiye 3. Etap Saha istişareleri STK bazlı ziyaretlerin son durağı Türk Kızılay oldu. Türk Kızılay Bölge Başkanı Hüseyin Bozhalil ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı görüşmede, mazlumların, mağdurların, mahsunların hamisi Türk Kızılay'ın afetlerdeki kucaklayıcı ve sahiplenici konumuna minnettarlık dile getirildi, Erzurum kapsamlı çalışmalar hakkında bilgi edinildi. - ERZURUM