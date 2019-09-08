Son Dakika Haberleri: Milletvekili Çakır'dan İhsaniye Barajı'nda inceleme
Son Dakika Güncel Haber

Milletvekili Çakır'dan İhsaniye Barajı'nda inceleme

42 dakika önce

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Karamürsel ilçesindeki İhsaniye Barajı inşaat çalışmalarını inceledi.

Milletvekili Çakır'dan İhsaniye Barajı'nda inceleme, System.String[]

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Karamürsel ilçesindeki İhsaniye Barajı inşaat çalışmalarını inceledi.


Çakır ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden baraj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Barajı gezen Çakır'a, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, yönetim kurulu ve meclis üyeleri eşlik etti.

Milletvekili, Karamürsel, AK Parti, İhsaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ankara'yı sana dar ederiz"
AK Parti Genel Sekreteri'nden Mansur Yavaş'a: Sana Ankara'yı dar ederiz Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok AK Partili isimden HDP'ye, PKK çağrısı: Gelin aranıza aşılmaz duvarlar kurun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 10:39:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Çakır'dan İhsaniye Barajı'nda inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]