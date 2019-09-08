Milletvekili Çakır'dan İhsaniye Barajı'nda inceleme

Barajı gezen Çakır'a, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya , AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, yönetim kurulu ve meclis üyeleri eşlik etti.

Çakır ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden baraj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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