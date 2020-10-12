Milletvekili Ceylan'dan mülteci çocuğa tekerlekli sandalye - Son Dakika

Milletvekili Ceylan'dan mülteci çocuğa tekerlekli sandalye

12.10.2020 14:25
Milletvekili Ceylan'dan mülteci çocuğa tekerlekli sandalye, System.String[]

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, mülteci çocuğa tekerlekli sandalye hediye ederek mutluluğuna ortak oldu.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, mülteci çocuğa tekerlekli sandalye hediye ederek mutluluğuna ortak oldu.

Kendisinden tekerlekli sandalye talep eden engellilerin bu taleplerini yerine getirmeye devam eden Milletvekili Ceylan, son olarak da Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan mülteci bir çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.

Ceylan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ve Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ile birlikte mülteci aileyi evinde ziyaret etti.

Felçli ve konuşamayan mülteci çocuğu Zeyit'e tekerlekli sandalye hediye eden Milletvekili Ceylan, ailesiyle de sohbet etti. Ailenin küçük çocuklarından Mahmut'un tercümanlık ettiği görüşmede açıklamalar yapan Milletvekili Ceylan, Zeyit'in sandalyeye ihtiyacının olduğunu mahalle muhtarı Hanefi Özdemir'in kendilerine ilettiği söyledi

Bu yavrumuz da bizim yavrumuzdur. Kendi yavrularımızdan ayırt etmemiz mümkün değildir" diyen Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tüm mültecilere karşı sorumluluklarının olduğunu, hem devlet, hem de millet olarak her konuda kendilerine yardımcı olduklarını kaydetti.

Milletvekili Ceylan, engelli çocuğu sandalyesine kucaklayarak bindirirken, Zeyit'in annesi de kendilerini büyük bir sıkıntıdan kurtardığı için Milletvekili Ceylan'a teşekkür ederek dualarını iletti.

Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir de Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın her zaman ve her konuda kendilerine yardımcı olduğunu hatırlatarak, Ulukavak mahallesi halkı adına teşekkür etti. - ÇORUM

Milletvekili Ceylan'dan mülteci çocuğa tekerlekli sandalye
Milletvekili Ceylan'dan mülteci çocuğa tekerlekli sandalye
Milletvekili Ceylan'dan mülteci çocuğa tekerlekli sandalye
Milletvekili Ceylan'dan mülteci çocuğa tekerlekli sandalye
Milletvekili Ceylan'dan mülteci çocuğa tekerlekli sandalye

Milletvekili, AK Parti, Mülteci, Çorum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Milletvekili Ceylan'dan mülteci çocuğa tekerlekli sandalye - Son Dakika


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