Milletvekili Durmuşoğlu, Kadirli ve Sumbas'a yapılacak projeleri değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli ve Sumbas'ta yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Durmuşoğlu, Kadirli Ahmet Topaloğlu Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, köy yollarıyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

Sumbas ve Kadirli'ye bağlı köylerin ana yollarını tamamladıklarını ifade eden Durmuşoğlu, Özel İdare aracılıyla 2021'de 42 köye 113 kilometre beton yol, 140 kilometre de asfalt yol yaptıklarını belirtti.

Durmuşoğlu, Kadirli'de yapımı devam eden Savrun Barajı projesi tamamlandığında elektrik üretimiyle sulama maliyetinin düşeceğini, 217 bin 880 dekar arazinin ise sulamaya açılacağını dile getirdi.

Devam eden ve yapılacak projelerle ilgili de bilgi veren Durmuşoğlu, kamu yatırımlarının Osmaniye ve ilçelerine gelmesi konusunda ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını kaydetti.