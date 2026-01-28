Milletvekili Maaşı Yetersiz - Son Dakika
Milletvekili Maaşı Yetersiz

28.01.2026 22:29
Mestan Özcan, milletvekili maaşının giderleri karşılamadığını ve 1,5-2 kat harcandığını savundu.

(ANKARA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, milletvekilliği maaşının yeterli olmadığını savunarak, "Bir milletvekili aldığı maaşın en az 1,5-2 katı harcama yapıyor" dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu'da düzenlediği yemekte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özcan, milletvekili maaşları ve özlük haklarına ilişkin soruları yanıtladı.

Özcan, "Milletvekilliği maaşı yetmiyor mu?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Şöyle söyleyeyim: Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et. Bir daha söylüyorum, herkese verebilirim. Benim yaşadığım giderleri ve gelirimi size vereceğim. Buyurun, siz bu işin altından kalkın, çıkın. Başka bir şey söylemiyorum. Şöyle zannediyorlar: Arabayı devlet veriyor sanıyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Arabanın mazotunu veriyor sanıyorlar. Hayır, arabanın mazotunu falan da vermiyor. 'Uçaklar size bedava' diyorlar. Hayır, hiç bedava uçak falan yok. İndirimli var ama çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira olan bilet 2 bin 900, 2 bin 800 lira oluyor. Yani 100-200 lira."

"Meclis lokantasına da zam yaptılar"

Meclis lokantasının yemeklerinin ucuz olmasına yönelik yöneltilen soruya, Özcan, "Hep zam yaptılar. Zamlı yiyoruz. Ben misafirhanede kalıyorum, hep zam yaptılar. Bir daha söylüyorum. Bir dahaki dönemde siz de milletvekili olun, gelin. Bakın, ben size söylüyorum, çalışmadan da ben vereyim. Siz birkaç ay değerlendirin." dedi.

"Milletvekili, aldığı maaşın en az 1,5-2 kat daha fazla para harcıyor"

Milletvekilliğinin emekli haklarına ilişkin yöneltilen eleştiriye Özcan, şöyle yanıt verdi:

"Değil, değil. ya arkadaşlar, siyaset er meydanıdır. Milletvekili olmak isteyen, oradaki siyasi partiye üye olup bütün bu haklardan, hoşunuza giden haklardan yararlanabilir. Bu iş nasip işidir. Ama bir daha söylüyorum: Bir milletvekili, aldığı maaştan en az 1,5-2 kat daha fazla para harcıyor. Bunu da bilmenizi isterim."

"Ben memleketime hizmet ediyorum"

"Neden yapıyorsunuz bu mesleği o zaman" diye sorulması üzerine Özcan, "Ben buraya para için gelmedim. Ben memleketime hizmet ediyorum." dedi.

Kaynak: ANKA

