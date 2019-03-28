Son Dakika Haberleri: Milletvekili Şeker'in Karaman'daki Ziyaretleri

Milletvekili Şeker'in Karaman'daki Ziyaretleri

1 saat önce

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Karaman'da bir dizi ziyaret ve temaslar gerçekleştirdi.

Milletvekili Şeker'in Karaman'daki Ziyaretleri, System.String[]
AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Karaman'da bir dizi ziyaret ve temaslar gerçekleştirdi.

Ziyaretleri kapsamında Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini, Karaman Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek yetkilerle ve öğrencilerle görüşen Şeker, daha sonra Karaman Sanayici ve İşadamları Derneği'nin düzenlediği toplantıya katılarak iş adamları ile sohbet edip, Karaman ve Türkiye gündemini değerlendirdi.

Ardından, Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Karaman TÜRKSAT İl Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Şeker ve beraberindeki heyet çalışanlar ile görüşerek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Karaman'da değişik dernek ve vakıfları da ziyaret eden Dr. Recep Şeker ve beraberindeki heyet, restorasyonu ve inşaatları devam eden tarihi Karagöz Pirahmet Cami, Hatun Hamamı, Ömer Kavas Evi ile Nalıncılar Evi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:24 Kaynak: AA

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