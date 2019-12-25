AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.



Milletvekili Muhammed Fatih Toprak beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve AK Parti Tanıtım Medya Başkanı Ramazan Özer ile birlikte ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette siyaset ve medya üzerine sohbet edilirken, gündemdeki konular konuşuldu.



Milletvekili Toprak, İhlas Haber Ajansı'nın ülkemizde ve dünyada önemli bir medya kuruluşu olduğunu, yayın çizgisiyle doğru, tarafsız ve hızlı bir ajans olduğunu dikkat çekti.



Toprak, "İhlas Haber Ajansı, yaptığı doğru ve tarafsız haberler ile hem ülkemize hem de ilimizde önemli katkılar sağlamaktadır. İhlas Haber Ajansı ülkemizin ciddi medya kuruluşları arasındadır" ifadelerini kullandı.



İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş ise, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Toprak'a teşekkür etti. - ADIYAMAN