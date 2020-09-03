Milletvekili Yel, Hayrabolu'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Hayrabolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yel, Çerkezmüsellim, Hedeyli, Karakavak, Temrezli ve Çıkrıkçı mahallerini ziyaret etti.

Çerkezmüsellim Mahallesi'nde konuşma yapan Yel, vatandaşların her zaman kendisine ulaşabileceğini belirterek, "Vatandaşlarımızla birlikte olmak, onların dertleriyle dertlenmek beni ziyadesiyle memnun etmekte. Telefonlarım her zaman açık. İstedikleri zaman vatandaşımız rahatlıkla bana ulaşabilir." dedi

Yel'in ziyaretlerinde, Belediye Başkanı Osman İnan, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven ve AK Parti ilçe yöneticileri de hazır bulundu.