11 Kasım Milli ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikim programı yapıldı.

Midyat Şehir Mezarlığında gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakamı Tekin Dundar, bölgede tüm kurumların destekleri ile bu sene yeşillendirme, ağaçlandırma alanı olarak şehir mezarlığı seçtiklerini söyledi.

Ağaçlandırma faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Dundar, "İnşallah gelecek nesillere çocuklarımıza daha yeşil, daha müreffeh bir dünya bırakırız." dedi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin ise, 2021 yılının ağaçlandırma yılı olacağını ifade ederek, Midyat'ta sadece mezarlıklar değil, köylerde de kırsalda da ağaçlandırmaya öneme verdiklerini bildirdi.

"Bu vesile ile Orman İşletme Şefliği, Cumhuriyet Başsavcılığımızın desteği ile bu ağaçlandırmayı yapmış bulunmaktayız." diyen Şahin, herkese teşekkür etti.

Şahin her zaman ağaçlandırmaya önem veren bir belediye olduklarını dile getirerek, "Bunu fidan merkezi kurarak inşallah ileride de hayata geçireceğiz. Bu fidan üretim merkezinde vatandaşlarımıza ucuz fidan dağıtacağız." diye konuştu.

Programa Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Ağır Ceza Reisi Ahmet Ataş, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Belediye Başkanı Şahin daha sonra Sanayi Mahallesinde yapımı tamamlanan Midyat Belediyesi İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı. Şahin öğrencilerle fidan dikti onlara oyuncak dağıttı.

Şahin, "Bu etkinlik için TÜGVA Başkanımız Ahmet Aygün ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. TÜGVA' yı desteklemek herkesin görevi. 81 ilde örgütlenmiş ve toplum yararına çalışan bir teşkilatımız." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da, TÜGVA'YA bu tür organizasyonlardan dolayı teşekkür ederek, "Belediye Başkanımız her konuda bizlere destek oluyor. İmkanlarımızın yetişemediği her alanda destek oluyorlar. Okullarımızın güzelleştirilmesi, iyi bir nesil yetişmesi adına üzerimize düşen vazifeyi yaparken bu gördüğümüz desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

TÜGVA Midyat Temsilcisi Ahmet Aygün ise gençlere ağacın önemini anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Şehmus İleri, belediyedeki birim müdürleri ve TÜGVA yetkilileri katıldı.