Milli Atıcılardan Bulgaristan'da 9 Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Milli Atıcılardan Bulgaristan'da 9 Madalya

Milli Atıcılardan Bulgaristan\'da 9 Madalya
08.02.2026 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Bulgaristan'daki Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 9 madalya ile tamamladı.

Milli atıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 9 madalyayla tamamladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, Burgaz kentindeki organizasyonun son gününde birer altın ve gümüş madalya aldı.

16 yaş altı havalı tabanca trio erkekler müsabakasında Ahmet Oğuz Sayar, Burhan Yusuf Çizmecioğlu ve Mehmet Ali Kaya'dan oluşan milli takım, altın madalyaya ulaştı.

18 yaş altı havalı tabanca trio erkekler müsabakasında ise milli sporcular Durdu Ahmet Konuş, Muhammed Can Özdemir ve Eren Kalfa, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, organizasyonu 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.

Şampiyonada daha önce 16 yaş altı havalı tabanca solo erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Oğuz Sayar, hem Avrupa rekorunun hem de altın madalyanın sahibi olmuştu.

Bireyselde 16 yaş altı havalı tüfek solo erkekler kategorisinde mücadele eden Abdullah Eren Yıldız da altın madalya kazanmıştı.

Diğer altın madalyayı ise 18 yaş altı tabanca erkekler kategorisinde yarışan Durdu Ahmet Konuş, Muhammed Can Özdemir ve Eren Kalfa'dan oluşan ekip, bireysel skorlar toplamında takım halinde elde etmişti.

Burgaz kentinde 9-15 Şubat tarihlerinde ise Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Atıcılardan Bulgaristan'da 9 Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Canlı yayında dehşet Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
18:20
İsrail’in ABD’ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 20:04:26. #7.11#
SON DAKİKA: Milli Atıcılardan Bulgaristan'da 9 Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.