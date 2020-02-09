Milli atletler 21 madalya ile Balkan U20'yi zirvede bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli atletler 21 madalya ile Balkan U20'yi zirvede bitirdi - Son Dakika Spor

Milli atletler 21 madalya ile Balkan U20'yi zirvede bitirdi

6 saat önce

Ay-Yıldızlı takım, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 8 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalya ile toplam 21 kez podyuma çıkarak açık ara ilk sırada yer aldı.

Milli atletler 21 madalya ile Balkan U20'yi zirvede bitirdi, System.String[]

Ay-Yıldızlı takım, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 8 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalya ile toplam 21 kez podyuma çıkarak açık ara ilk sırada yer aldı. Yarışmalarda bir de Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde dördüncü kez yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda milliler, başarılı grafiğiyle göz doldurdu. Özellikle erkeklerdeki branşlarda üst üste şampiyonluklar elde eden Ay-Yıldızlı gençler, dördüncüsü yapılan Balkan U20'yi madalya rekoru ile tamamladı. Türkiye'nin elde ettiği 8 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalya, şampiyonanın dört yıllık geçmişindeki en başarılı sonuç oldu.

Milli Takım'da Umut Uysal, 60 metrede seçmede 6.78, finalde 6.76, Berke Akçam ise 400 metrede 47.76'lık dereceleriyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandılar. Uzun atlamada Yunus Emre Gümüş 7.41 ile en iyisini yaparken, Ali Çolak da 7.16 ile PB gerçekleştirdi ve ilk iki sırayı aldılar. Uzun atlamada olduğu gibi erkekler 1500 metrede Mehmet Eren Cantürk ile Hakan Buğanlı, 3000 metrede ise Devrim Kazan ile Enbiya Yazıcı ilk iki sırayı alarak duble yapan Milli Takım atletleri oldu.

Kadınlarda ise Pınar Akyol, 16.33 ile şampiyona rekoru ve kişisel en iyi derece gerçekleştirdi. Pınar, üst üste ikinci kez bu şampiyonada birinci oldu.

Yarışmalardaki tek Türkiye rekoru ise 4×400 metrede ikinci olan Milli Takım'dan geldi. Sudenaz Kazanççı, Zeynep Kuran, Ezgi Kol ve Zehra Oral dörtlüsü, 3: 51.83 ile ikinci olurken, eski U20 salon rekorunu beş saniye geliştirdiler.


Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:35 Kaynak: DHA
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