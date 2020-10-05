Milli atletler, Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'na takım halinde katılacak

Türkiye, 17 Ekim'de Polonya'da düzenlenecek Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'na hem erkeklerde hem de kadınlarda takım halinde katılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Gdynia şehrinde yapılacak şampiyonanın katılım listelerinin yayımlandığı belirtildi.

Toplam 62 ülkeden 283 atletin yarışacağı organizasyonda Türkiye'nin erkeklerde beş, kadınlarda ise üç atletle takım halinde mücadele edeceği aktarıldı.

Erkeklerde milli atletler Kaan Kigen Özbilen, Polat Kemboi Arıkan, Aras Kaya, Sezgin Ataç ve Saffet Elkatmış, kadınlarda ise Yasemin Can, Fatma Demir ile Esma Aydemir'in yarışacağı kaydedildi.