Milli boksör Busenaz Sürmeneli, TMOK'un Instagram hesabından bir gününü paylaştı - Son Dakika

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, TMOK'un Instagram hesabından bir gününü paylaştı

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Instagram hesabından sporseverlere bir gününü yansıttı ve hakkında merak edilenleri cevapladı.

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Instagram hesabından sporseverlere bir gününü yansıttı ve hakkında merak edilenleri cevapladı.

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TMOK, milli sporcuların olimpiyat hazırlıklarında yanlarında olmak, onları daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla iletişim çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün TMOK Olimpiyat Instagram hesabını devralan milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyon bir sporcunun antrenman ve beslenme programı da dahil olmak üzere bir günlük rutininin nasıl olduğunu sporseverlere gösterdi.

Daha önce TMOK Olimpiyat Instagram hesabını bir günlüğüne milli cimnastikçi İbrahim Çolak yönetmiş, takipçilerin kendisini çok daha yakından tanımalarına imkan vermişti. 23 Haziran'da düzenlenen olimpik günde ise hesaba milli sporcular Ferhat Arıcan, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Kübra İlgün, Uğur Aktaş ve Hilal Avcı konuk olmuş binlerce kişi ile canlı yayında spor yapılmıştı.

Busenaz Sürmeneli, Instagram, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:37 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli boksör Busenaz Sürmeneli, TMOK'un Instagram hesabından bir gününü paylaştı - Son Dakika Spor
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