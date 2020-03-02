Milli boksörler kamp için İngiltere'ye gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli boksörler kamp için İngiltere'ye gitti - Son Dakika Spor

Milli boksörler kamp için İngiltere'ye gitti

6 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na hazırlanan Boks Milli Takımı, kamp için İngiltere'nin Sheffield kentine gitti.

Milli boksörler kamp için İngiltere'ye gitti, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na hazırlanan Boks Milli Takımı, kamp için İngiltere'nin Sheffield kentine gitti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı boksörler, 14-24 Mart tarihlerinde Londra'da yapılacak kota müsabakalarında yarışacak.

Sheffield'da Türkiye'nin yanı sıra 13 ülkenin yer aldığı çok uluslu kampa katılacak milliler, 11 Mart'ta hazırlıklarını tamamlayarak Londra'ya hareket edecek.

Milli Takım kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Erkekler:

Batuhan Çiftçi (52 kilo), Hakan Doğan (57 kilo), Tuğrulhan Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo), Bayram Malkan (81 kilo), Mücahit İlyas (91 kilo), Eren Uzun (+91 kilo).

Kadınlar:

Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Aycan Güldağı (57 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Şennur Demir (75 kilo).

İngiltere, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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