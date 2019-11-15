Milli cimnastikçiler, Brand & Sport Summit 2019'da

Artistik Cimnastik dünya şampiyonu İbrahim Çolak, dünya ikincisi Ahmet Önder ve antrenör Yılmaz Göktekin, "Brand & Sport Summit 2019" organizasyonunun son gününde "Mükemmelliğin peşinde" oturumuna katıldı.

Milli antrenör ve sporcular, Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen ve Sportsnet Group tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte açıklamada bulundu.

Cimnastikte başarıya her zaman inandıklarını ve sonunda başardıklarını belirten Yılmaz Göktekin, sporcu ailelerinin desteğinin önemini vurguladı.

Ailelerin bu spora adanmasının ve inanmasının başarıda önemli rol oynadığını aktaran Göktekin, "Cimnastikte dünya şampiyonluğunu daha önceden söyleseler kimse inanmazdı. 5 yaşında bir çocuğu size verecekler ve siz o aileyi dünya şampiyonluğuna inanadıracaksınız. Başta bu bir ütopya gibi geliyor. O yüzden ailelerin başarılardaki rolü çok önemli. Biz hep kendi antrenörlerimizin hayallerinin peşinden koştuk. Böyle sporcular gelince heyecanımız katlanarak artmaya devam etti." diye konuştu.

Milli cimnastikçi Ahmet Önder ise ailesinin kendisine çok yardımcı olduğunu dile getirerek, "Cimnastiği çok sevdim ve benimsedim. Hala bakında kendime en uygun sporun cimnastik olduğunu düşünüyorum, iyi ki bu spora yönelmişim. Hiçbir zaman cimnastikten kopmak istemedim. Hayatta yaşadığım zorluklardan uzaklaşmak için kendimi hep cimnastikte buldum. Olimpiyat şampiyonluk hedefim için şu an bir fırsat yakaladım. Her sporcu dünya şampiyonasında olimpiyatta madalya için çabalar. Ülkeme böyle bir başarıyı yaşattığım için çok mutluyum umarım devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Cimnastikle çok erken yaşta tanıştığını vurgulayan İbrahim Çolam, sporcu bir aileden gelmesinin başarısında önemli rol oynadığını belirtti.