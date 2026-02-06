Milli Eğitim Akademisi Personel Alımı Başladı - Son Dakika
Milli Eğitim Akademisi Personel Alımı Başladı

06.02.2026 15:26
Milli Eğitim Akademisi, 7 ilde eğitim personeli istihdamı için başvuru kılavuzunu yayımladı.

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde, 7 ilde ve 12 merkezde açılan eğitim ve uygulama merkezlerinde görev yapmak ve Akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere "Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde eğitim personeli istihdamına ilişkin kılavuz yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli eğitim personeli pozisyonlarına Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla doktora veya daha üst akademik ünvana sahip öğretmen ve diğer personel, öğretmen olarak görev yapanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olanlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar, 9-13 Şubat tarihlerinde "mebakbis.meb.gov.tr/basvuru" adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak başvurabilecek. Başvuruda bulunanlar, doktora mezuniyetlerine/öğretmenlik alanlarına göre durumlarına uygun eğitim ve uygulama merkezlerinden birini tercih edebilecek.

Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarından başvuruda bulunan adaylardan istihdam edilecek olanlar, Kurul tarafından teklif edilenler arasından Bakan onayı ile belirlenecek.

Sonuçlar, 27 Şubat 2026 tarihinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Bakanlık kadrolarından başvuruda bulunanların değerlendirilmeleri, Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği'nde yer alan "Eğitim Personeli Değerlendirme Formu" üzerinden değerlendirme komisyonlarınca 16-18 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Değerlendirme sonuçları, 19 Şubat'ta Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Değerlendirme sonrası oluşan puan üstünlüğüne göre kontenjanın üç katı aday sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları, 11 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre adaylar, tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları, 25 Mart'ta Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
