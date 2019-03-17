Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Atatürk Kız Anadolu Lisesi Açılış Törenine Katıldı - (2)
25 dakika önce
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerle sohbet etmesi MALATYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atatürk Kız Lisesi açılışına katıldı.
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerle sohbet etmesi
MALATYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atatürk Kız Lisesi açılışına katıldı. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:15 Kaynak: AA
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