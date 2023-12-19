Bakan Tekin\'e TBMM\'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu

Akaryakıta okkalı zam! Tabela bu gece bir kez daha değişiyor

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında tarikatlarla ilgili sözleri tartışma yaratan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir muhabirin konuyla ilgili yönelttiği soruya "Politik değil hukuki bir konu" yanıtını verdi. Bakan Tekin soruyu yönelten gazeteciye daha sonra ise çiçek verdi.

YUSUF TEKİN'İN MECLİS'TEKİ TARİKAT SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikatlarla yapılan protokolleri savundu. "Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır" diyen Tekin, "Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KONU POLİTİK DEĞİL HUKUKİ BİR KONU"

Sözleriyle tartışma yaratan Bakan Tekin, Halk TV muhabiri Ayşegül Altın'ın tarikatlarla ilgili sorusuna "Bir basın toplantısıyla açıklarız. Konu politik değil hukuki bir konu" yanıtını verdi. Bakan Tekin daha sonra ise kendisine soruyu yönelten gazeteciye çiçek verdi.

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurul'da yaptığı konuşmada 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolün bulunduğunu belirterek şunları söylemişti; "Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz."