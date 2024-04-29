Real Madrid'i sallayan Arda Güler'den olay itiraf: Modric bana abi diyor - Son Dakika
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Spor

Real Madrid'i sallayan Arda Güler'den olay itiraf: Modric bana abi diyor

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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, takım arkadaşlarının kendisine neden ''Abi'' şeklinde seslendiğini açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Güler, ''Bana Arda abi diyorlar. Ben de şaşırıyorum, Modric geliyor bana abi diyor. Türkçe 'abi' ne demek bilmedikleri için enteresan geliyor bana abi demeleri'' ifadelerini kullandı.

29.04.2024 09:48  Güncelleme: 09:54
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İspanyol devi Real Madrid'de son oynadığı maçta gol atarak mücadeleye damga vuran ve maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, kendi durumu hakkında bilgi verip takım içinde yaşananlar konusunda da açıklamalar yaptı.

"MODRIC BANA ABİ DİYOR"

Candaş Tolga Işık'ın moderatörlüğündeki Kafa Sports'a röportaj veren Arda, Real Madrid takımının kendisine "Abi" şeklinde seslenmesine de açıklık getirdi. Bu durum karşısında şaşkın olduğunu belirten Arda, "Bana Arda abi diyorlar. Ben de şaşırıyorum, Modric geliyor bana abi diyor. Türkçe "abi" ne demek bilmedikleri için enteresan geliyor bana abi demeleri" dedi.

Real Madrid'i sallayan Arda Güler'den olay itiraf: Modric bana abi diyor

2 GOL ATTI

Fenerbahçe'den transfer olduğu eflatun-beyazlılarda bu sezon toplamda 8 maça çıkan milli yıldızımız, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

Real Madrid\'i sallayan Arda Güler\'den olay itiraf: Modric bana abi diyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Madrid, Arda Güler, Fenerbahçe, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'i sallayan Arda Güler'den olay itiraf: Modric bana abi diyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: Beşiktaş ve fenerbahçe ne dünya yıldızları getirdi bu ülkeye ne yıldızlar çıkartıp sattı avrupaya gese bu ülkeye 1 tane yıldız getiremedi 21 29 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: insallah Fenerbahçe ye bir geri döner 5 12 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Bizde gençliğimiz de bizden küçüklere sevgi ifadesiyle abisi derdik ve yine diyoruz.. Arda torunum sayılırsın mademki anlamını bilmeden söylüyorlar diyorsun sende abi (Sİ) eklet anlamını sorarlarsa benim ifademi şöyle.. başarılar Arda... 2 0 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN : Başlığı okuyunca epey güldüm, 1 0 Yanıtla

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