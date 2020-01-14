Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Taşçı Çaycuma'da seminer verdi - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Taşçı Çaycuma'da seminer verdi
39 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri eğitimci yazar Dursun Ali Taşçı Çaycuma'da seminer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri eğitimci yazar Dursun Ali Taşçı Çaycuma'da seminer verdi.
Çaycuma'ya gelen Taşçı, Çaycuma Fen Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluştu. Fen Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile buluşan eğitimci yazar Dursun Ali Taşçı, öğrencilere "Namazda Diriliş" adlı söyleşi yaptı.
Taşçı, program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş' ı ziyaret etti. - ZONGULDAK
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