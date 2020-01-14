Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Taşçı Çaycuma'da seminer verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Taşçı Çaycuma'da seminer verdi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Taşçı Çaycuma'da seminer verdi

39 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri eğitimci yazar Dursun Ali Taşçı Çaycuma'da seminer verdi.

Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Taşçı Çaycuma'da seminer verdi, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri eğitimci yazar Dursun Ali Taşçı Çaycuma'da seminer verdi.


Çaycuma'ya gelen Taşçı, Çaycuma Fen Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluştu. Fen Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile buluşan eğitimci yazar Dursun Ali Taşçı, öğrencilere "Namazda Diriliş" adlı söyleşi yaptı.


Taşçı, program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş' ı ziyaret etti. - ZONGULDAK

Ali Taşçı, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
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